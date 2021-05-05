ولي عهد الفجيرة: قواتنا المسلحة رمز العزّة والشّرف

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن توحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية عزيزة في نفوس أبناء الوطن، ومصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات وشعبها. جاء ذلك في كلمة عبر «درع الوطن»، قال فيها: نحتفل اليوم بالذكرى الـ45 لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة، الدرع الحامي للوطن والساهر على أمنه وأمانه تحت قيادة دولة الإمارات الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة في الحرص على أبنائها والحفاظ على مسيرتها الحضارية واتحادها الشامخ. إن قواتنا المسلحة هي رمز العزّة والشّرف، لما لها من قيمةٍ غالية في نفوس أبناء الإمارات منذ قيام الاتحاد حتى يومنا هذا، وتحت راية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه مؤسسي وحدتنا الوطنية وبُناة حصنها الأصيل. إننا في هذه المناسبة الغالية، نُفاخر بإنجازات القوات المسلحة الإماراتية، وبمكاسبها المُقدَّرة في الدفاع عن الوطن وأبنائه، وإنجازاتها المتحققة بفضل ما تملكه من خبرات عسكرية وتقنيات متقدمة وجاهزية يُشار لها بالبَنان بين دول العالم، وقوةٍ لا يُستهان بها في الجو والبر والبحر، مُشيدين بالإرادة والعزيمة التي لا تتوانى عن رد الحق، والمساهمة في حفظ الأمن والسلام في المنطقة، تجسيداً لقيم الإنسانية والإخاء مع جميع الشعوب والأوطان.