ولي عهد أم القيوين: توحيد القوات المسلحة مناسبة غالية

أم القيوين (وام)

قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين: إن ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة غالية على قلوبنا نستذكرها بمشاعر الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة. جاء ذلك في كلمة عبر «درع الوطن»، قال فيها: في ذكرى توحيد القوات المسلحة نستلهم العبر في الإرادة السياسية، وانطلاق ملحمة بناء الدرع الاتحادي لتعزيز قواعد الأمن والسلام والاستقرار وصيانة المنجزات، في إطار منظومة العمل الوطني التي جمعت كافة مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية للتعامل مع التحديات والمخاطر التي قد تنشأ تحت أي ظرف، ولتؤكد التكامل المؤسسي المدني والعسكري. لقد حظيت قواتنا المسلحة بدعم قيادتنا الرشيدة مما ساهم في تطوير إمكاناتها، سواء في مجال التصنيع أو التسليح والتجهيز أو استخدام الذكاء الاصطناعي أو التدريبات المشتركة مع العديد من جيوش الدول الشقيقة والصديقة، وإقامة فعاليات مشتركة تخدم برامج التدريب والتأهيل العسكري، وإقامة معارض الدفاع الدولية للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات العسكرية، الأمر الذي رفع من القدرات العسكرية في منطقة الخليج وحقق خمسة وأربعين عاماً من الاستقرار والنمو.