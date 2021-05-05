محمد بن خليفة: قواتنا المسلحة صمام أمان الوطن

أبوظبي (وام)

حيا سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القوات المسلحة في ذكرى توحيدها الـ45، وأدوارها البطولية المشهودة التي سجلها التاريخ بمداد من نور، دعماً للأشقاء وحفظاً للأمن والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي، والمهام التي أنجزتها على أكمل وجه، دفاعاً عن أمن الوطن ومصالح الإمارات العليا وشعبها. ‏‎وقال سموه: إن قواتنا المسلحة كانت ولا تزال صمام أمان الوطن وخط دفاعه الأمامي في مواجهة المخاطر في مختلف الظروف حافظة لسيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية المشهودة على مدى عقود. ‏‎ونوّه سموه بالدور التاريخي للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في توحيد القوات المسلحة. ‏‎وأشاد بالجهود المخلصة للقيادة الرشيدة التي تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد.