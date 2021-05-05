محمد البواردي: قواتنا المسلحة تأسست على قيم ومبادئ القيادة الرشيدة

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أن القيم والمبادئ التي نشأت عليها قواتنا المسلحة منذ تأسيسها، مستمدة من فكر وتوجهات القيادة الرشيدة، وسياسة الدولة القائمة على حبها للخير وسعيها للسلام، واحترامها لسيادة الدول والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية، وإيمانها بضرورة التعاون الدولي المشترك لخير البشرية. جاء ذلك في كلمة عبر «درع الوطن»، قال فيها: إن الفضل يعود إلى نهج قيادتنا الرشيدة لحرصها على توفير الأمن والاستقرار وسعيها الدؤوب لتحقيق الخيروالرخاء لشعب الإمارات وللمقيمين على أرضها، ولكونها ترجمة حقيقية لرؤية المؤسس الذي آمن بأن الأمن والأمان يجلبان الخير والاستقرار ويدفعان بعجلة التنمية إلى الأمام، وأن السلام والتسامح والتعايش بين الناس هي من ركائز التقدم والازدهار.