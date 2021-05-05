حمد الرميثي: قواتنا المسلحة قدمت صورة مشرفة على الساحة الدولية

أبوظبي (وام)

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، أن القوات المسلحة في كل مراحل تطورها قدمت صورة مشرفة للإمارات وشعبها على الساحة الدولية في المهام العملياتية والإنسانية ومهام حفظ السلام، التي شاركت فيها في مناطق مختلفة في العالم. جاء ذلك في كلمة عبر مجلة «درع الوطن» قال فيها: في مثل هذا اليوم، السادس من مايو عام 1976، اتفقت رؤى القادة المؤسسين على وضع قواتنا المسلّحة تحت قيادة واحدة، وعلم واحد وهدف واحد، لتكتمل بذلك أركان دولة الاتحاد الفتية، ولتنطلق معها مرحلة جديدة من البناء والتنمية. يتزامن الاحتفال بتوحيد القوات المسلحة هذا العام مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الاتحاد الفتية، وما حققته من إنجازات ونجاحات، خلال الخمسين عاماً الماضية، كان للقوات المسلحة دور فاعل ورئيس فيها.