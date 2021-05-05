سهيل المزروعي: ذكرى توحيد القوات المسلحة لحظة فارقة

دبي (وام)

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن ذكرى توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 عزيزة على قلوبنا، فهي لحظة تاريخية في مسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات، وعلامة فارقة على تأكيد وجود كيان واحد تحت قيادة واحدة في ظل دولة الاتحاد، كي يصبح جيشها وقواتها المسلحة صمام أمان وخط الدفاع في مواجهة التحديات والمخاطر، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة منذ قيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين.

وأضاف معاليه: كان قرار توحيد القوات المسلحة الإماراتية من أعظم القرارات التي اتخذت، حيث شكّل انطلاقةً حقيقيةً نحو تطوير القوات المسلحة الإماراتية، التي ساهمت في بناء دولة عصرية قوية ذات سيادة يتمتع شعبها والمقيمون على أرضها بالطمأنينة والأمان والاستقرار.