فارس المزروعي: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم مجيد في تاريخ الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية احتفال بيوم مجيد، ولحظة تاريخية مهمة في الدولة تجسد الرؤية الثاقبة للمؤسس الذي آمن بأن امتلاك القوة ركن أساس في بناء الدولة، فجعل بناء القوات المسلحة هدفاً استراتيجياً وأولوية قصوى انعكست في بناء جيش موحد متماسك، أسهم بقوة في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الأشقاء وحفظ الأمن والسلام، وتعزيز ريادتها، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ورفع معاليه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، ووجّه تحية تقدير لمنتسبي القوات المسلحة.وأضاف معاليه أن الاحتفال بذكرى توحيد القوات المسلحة يأتي في عام الخمسين، الذي نستعد خلاله للانطلاق إلى مرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية.