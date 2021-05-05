علي بن علوان: القوات المسلحة الحصن الحصين للوطن وأمنه

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: إن الاحتفال السنوي بذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية، جاء ليجسد هذا الإنجاز الوطني الذي كان الفضل الأكبر فيه للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وليشكل الحصن الحصين الذي يدافع عن كينونة الاتحاد بين الإمارات السبع التي توحدت تحت راية وعلم الإمارات الخفّاق عالياً عنان السماء.

وذكر أنه منذ توحيدها لعبت القوات المسلحة الإماراتية دوراً محورياً في تثبيت قواعد الدولة على أرض صلبة تتخذ من ولاء وانتماء أبنائها ومنتسبيها وتضحياتهم بالغالي والنفيس نبراساً تسير عليه الأجيال في المسؤولية الوطنية، وفي الحفاظ على مكتسبات الاتحاد وصيانتها والتصدي بكل حزم لأية مخاطر قد تهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.