«الإمارات للدراسات»: قواتنا المسلحة سياجُنا المنيع

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الذكرى السنوية لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي توافق السادس من مايو كل عام، تمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بالدور الحيوي الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في الحفاظ على أمننا الوطني ومكتسباتنا التنموية، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن قرار توحيد القوات المسلحة كان بالفعل إنجازاً تاريخيّاً أكد عزم الآباء المؤسسين المضي قدماً في استكمال أركان الاتحاد، وتعزيز مسيرته. واستطرد قائلًا: إن هذه الذكرى، التي تتزامن هذا العام مع عام الاستعداد للخمسين، تشكل في الوقت نفسه مناسبة للاعتزاز والفخر بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستوى متقدم للغاية على مختلف الصعد، مشيراً إلى التطور النوعي الكبير الذي تشهده قواتنا، منذ اندماجها تحت عَلَم واحد وقيادة واحدة، في السادس من مايو عام 1976.