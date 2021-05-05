خليفة بن محمد: ذكرى توحيد القوات المسلحة وسام فخر

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة، تعدّ بمثابة وسام فخر واعتزاز على صدور جميع مواطني الإمارات، معتبراً أنها أحد أغلى الأيام الوطنية التي ترمز إلى الوحدة والتماسك والعزيمة ومنبع الاستقرار. وأكد أنه يوم تاريخي مشهود سطر أسمى معاني التعاون، حيث التقت إرادة الآباء المؤسسين على توحيد القوات المسلحة الإماراتية، تحت قيادة وراية واحدة، إيماناً بأن الاتحاد قوة، والسياج الآمن والحصن الحصين لحماية تراب الوطن، وثروة البلد، والدفاع عن كيانه ومصالحه ومستقبله. وأضاف: أثبتت قواتنا المسلحة بأنها مصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع والذود عن الوطن وحماية الأشقاء بكل غال ونفيس لصناعة السلام والاستقرار، الأمر الذي نال تقدير العالم.