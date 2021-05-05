3.5 مليون درهم من مركز سهيل بن عويضة لـ«الهلال الأحمر»

أبوظبي (وام)

تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تبرعاً مالياً وعينياً بقيمة 3 ملايين و500 ألف درهم، من مركز سهيل بن عويضة الإسلامي الثقافي لدعم برامجها ومشاريعها الرمضانية داخل الدولة وخارجها.

وأشاد سالم الريس العامري، نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر الإماراتي، بمبادرات المركز وتجاوبه الدائم مع النداءات التي تطلقها الهيئة لصالح بعض القضايا الإنسانية العاجلة والملحة داخل الدولة وخارجها، معرباً عن شكر وتقدير الهيئة لدعمه ومساندته الدائمة لجهود الهيئة الإنسانية والتنموية.

وقال: هذا التبرع السخي يؤكد تفاعل المؤسسات الوطنية مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية في الداخل والخارج، ووقوفها بجانبها ومساندتها للشرائح التي تستهدفها الهيئة من تحركاتها الميدانية خاصة في هذا الشهر الفضيل. وأضاف: إن مثل هذه المبادرات تعزز دور الدولة الرائد في المجال الإنساني، وتدعم توجهات الهلال الخيرة في تحسين حياة أشد الفئات ضعفاً وتوفير رعاية أكبر لهم، مشيراً إلى أن الهيئة ستظل عند حسن ظن الجميع بها، من خلال تكثيف جهودها وترقية برامجها ومشاريعها في الداخل والخارج.

وأوضح العامري أن الهيئة درجت على تبني المبادرات والأفكار التي تعمل على حشد تأييد الخيرين والمحسنين لصالح قضايا الشعوب الإنسانية، وبفضل التخطيط الجيد تمكنت من إقامة شراكات هادفة وبناءة مع القطاع الخاص، تساهم في توفير إيرادات مالية تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المستهدفين من خدماتها داخل الدولة وخارجها.