«إسلامية دبي» توزع 1.4 مليون وجبة على المستحقين

دبي (وام)

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية، وجمعية بيت الخير وجمعية دار البر ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز دبي ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة وطني الإمارات التطوعية مليوناً و422 ألفاً و704 وجبات طازجة لمستفيدين في دبي والإمارات الشمالية بقيمة وصلت إلى أكثر من 14 مليون درهم منذ بداية شهر رمضان المبارك في 20 منطقة أساسية و137 نقطة توزيع في صورة تعكس معاني التلاحم المجتمعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المجتمعية.

وأشار الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إلى أن عملية توزيع الوجبات الغذائية هي عملية توحيد للجهود الوطنية كافة، وهي مهمة لخدمة الرسالة والقيمة الإنسانية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً للأعمال الخيرية والإنسانية المستدامة، مؤكداً أن فعل الخير متأصل في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية صحة وسلامة المجتمع.