تكريم 3 شخصيات و8 فائزين بجائزة القرآن الكريم بالفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس الأول، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة الفجيرة للقرآن الكريم، التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية وإذاعة زايد للقرآن الكريم ومكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم في مقر الجمعية بالفجيرة، تحت شعار «زايد رمز العطاء والإنسانية»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، وخالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفضيلة الشيخ أبوبكر أحمد مفتي الديار الهندية، وفاخرة بن داغر عضو مجلس إدارة الجمعية. وكرم الشيخ عبدالله الشرقي الفائزين بجائزة الشخصية الإسلامية للدورة الثانية من المسابقة، وهم: العلامة والإمام عبدالله بن خاتم الشامسي، رحمه الله، والإمام والخطيب راشد خليفة الخطيبي، وفضيلة الشيخ أبوبكر أحمد مفتي الديار الهندية، رئيس جامعة مركز الثقافة السُنِّية الإسلامية في الهند، وذلك تقديراً لدورهم الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين، وعرفاناً بمآثرهم التي تجسد معاني الخير والعطاء والإنسانية. كما كرم الشيخ عبدالله الشرقي الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة، وهم.. قتيبة دعاس ومريم البلوشي في المستوى الأول 5 أجزاء، ومحمد زياد وسعدية الأحلام في المستوى الثاني 3 أجزاء، وعبد الرحمن عبد الحميد وحنان مقدادي في المستوى الثالث للأطفال جزأين، كما فازت فاطمة آل علي بالمركز الأول فئة كبار المواطنين، ويوسف محمد سعيد فئة أصحاب الهمم، في المستوى الرابع «جزء واحد».