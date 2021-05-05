زكاة الفطر من «الشارقة الخيرية»

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية جاهزيتها لتوزيع زكاة الفطر على مستحقيها بشكل عيني، بواقع 130 ألف فطرة من الأرز لصالح 15 ألف أسرة. وقال عبدالله سيف بن هندي مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة: «تم الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بمشروع زكاة الفطر من حيث الإجراءات الوقائية المتبعة في ظل الظرف الحالي، ومن المقرر القيام بتوزيع 130 ألف كيس أرز على الفئات المستحقة ورصدت الجمعية 3 ملايين درهم من مخصصات حملتها الرمضانية لشراء المستحقات المقرر توزيعها»، مشيراً إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل المسجلين بكشوف الجمعية في مقرها الرئيس وجميع المدن والمناطق التابعة لها في البطائح والمدام والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، وتستمر حتى فجر يوم العيد.