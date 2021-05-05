«قيم العقل والحكمة في القرآن» في محاضرة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة دينية تحت عنوان: «قيم العقل والحكمة في القرآن الكريم»، التي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وقد ألقى المحاضرة المفكر الكبير الدكتور رضوان السيد عضو المجلس العلمي الأعلى في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والأستاذ في الجامعة اللبنانية.

استهّل الدكتور رضوان محاضرته بذكر ستة مفاتيح متعلقة بقيم القرآن الكريم، وهي: وحدة الخلق، الكرامة، الرحمة، العدل، التعارف والخير العام. وقد عني بوحدة الخلق كما جاءت في التصور القرآني أننا كبشر مخلوقون من إله واحد، وجميعنا متساوون، فيما تعد الرحمة القيمة القرآنية الثالثة إحدى أهم القيم، وهي اسم من أسماء الله وهي القيمة التي تحكم العلاقات في كل المجتمعات. أما العدل فقد بيّن الدكتور رضوان السيد أنه قيمة مستقلة، وهو أحد خيارات الحرية وأن التيار الأشعري وأهل السنة يعتبرون العدل الإلهي جزءاً من الرحمة. ويشكل التعارف القيمة الخامسة والمقصود به تبادل المعرفة بين البشر، وأخيراً القيمة السادسة وهي قيمة الخير العام والتي تعد السبيل لتحقيق السلام العالمي بين الشعوب. وفي ختام محاضرته ركز المحاضر على أن القيم الكبرى للقرآن الكريم هي السبيل الأمثل لتطوير كافة مناحي الحياة بما فيها الناحية الدينية.