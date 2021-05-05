«بلدية أبوظبي» تنظم محاضرات توعوية للعمال

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية المصفح ورشة توعوية عن بُعد للعمال في مصفح الصناعية، تزامناً مع يوم العمال العالمي، بالتعاون مع مجموعة «في بي أس»، والقرى العمالية، وذلك بهدف تقديم التوعية الصحية للعمال، وتثقيفهم بكيفية وقاية أنفسهم من العديد من الأمراض. وشهدت الورشة تقديم عدد من المحاضرات التوعوية عن الصحة النفسية والجسدية للعمال، وكيفية التعامل مع مرض السكري والضغط خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التوعية بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي في بيئة العمل للحد من انتشار فيروس كورونا. وتحدث خلال المحاضرات كل من: الدكتور سيكر واريار- أخصائي أمراض القلب، والدكتور راجا شيكر ريدى - أخصائي أمراض الباطنة، والدكتور فيشال جويال - أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، والدكتور تارنوم - أخصائي تغذية، والدكتور يوجيش - أخصائي يوجا، كما تم تقديم جوائز للمشاركين في الورشة عبارة عن أجهزة هواتف ذكية متحركة، بالإضافة إلى تقديم دروع للقرى العمالية.