«الاستهلاك الإيجابي» تؤكد على الترشيد والمحافظة على الموارد

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار فعاليات البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن بعد، ندوة بعنوان: «الاستهلاك الإيجابي»، اشتملت على عدد من المحاور التي تناولت جملة من الموجهات الشرعية والدراسات العلمية المتخصصة، التي تؤكد على ضرورة المحافظة على الموارد وعدم هدرها، وقد شارك فيها العلماء الضيوف والمختصون في هذا المجال.

وفي ورقته البحثية التي كانت بعنوان: «الاستهلاك الإيجابي مقصد شرعي»، قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، من العلماء الضيوف: إن ثقافة الترشيد حث عليها ديننا الإسلامي الذي أمرنا بالاعتدال في الصرف والإنفاق، وحذرنا من الاستهلاك غير المقنن لدوره السلبي ومساهمته في فناء الموارد .

وقال الدكتور مصعب السامرائي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام الأعظم في بغداد، من العلماء الضيوف: إن الله استخلف الإنسان في الأرض وأوكل إليه مهمة عمارتها وتنميتها، والمحافظة على مواردها والاستهلاك بغير إفراط ولا تفريط، مبيناً أن الالتزام بهذا النهج هو عبادة وطاعة وشكر لله تعالى. ودعا المستشار صالح الحليان، المستشار المالي، وخبير محاكم ومحكم، إلى ترسيخ ثقافة الاستهلاك في المجتمعات.