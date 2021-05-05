أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات الليلة الماضية «برامج التعليم التنفيذي» للعام 2021، بحضور محمد عبدالجليل الفهيم - رئيس المجلس الاستشاري بالكلية، وذلك تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر الحفل الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالإنابة، وجوهان بيرجر مدير تطوير الأعمال لكلية الإدارة والاقتصاد «البرنامج التنفيذي»، وعدد من المسؤولين والأكاديميين بالجامعة.
وفي كلمة معالي زكي أنور نسيبة- والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد مراد - قال: «يعد تدشين برنامج جديد للتعليم التنفيذي في جامعة الإماراتِ العربية المتحدة مناسبة تدعو للاحتفال، وذلك لأهميته المتمثلة في مجالات ثلاثة: وهي أهمية التعليم ذو الأثر الممتد على مدى الحياة، وأهمية التطوير المهني للاستعداد الوظيفي لمن يتولون دور القيادة في مختلف المهن والقطاعات الحكومية والصناعية والتجارية وقطاع الأعمال.