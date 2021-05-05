جامعة الإمارات تدشن «التعليم ‏التنفيذي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات الليلة الماضية «برامج التعليم التنفيذي» ‏للعام 2021، بحضور محمد عبدالجليل الفهيم - رئيس ‏المجلس الاستشاري بالكلية، وذلك تحت رعاية معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لصاحب ‏السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية ‏المتحدة، كما حضر الحفل الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالإنابة، وجوهان بيرجر مدير تطوير الأعمال لكلية الإدارة والاقتصاد «‏البرنامج التنفيذي»، وعدد من المسؤولين والأكاديميين ‏بالجامعة.

وفي كلمة معالي زكي أنور نسيبة- والتي ‏ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد مراد - قال: «يعد تدشين برنامج جديد للتعليم التنفيذي في ‏جامعة الإماراتِ العربية المتحدة مناسبة تدعو للاحتفال، وذلك ‏لأهميته المتمثلة في مجالات ثلاثة: وهي أهمية التعليم ذو الأثر ‏الممتد على مدى الحياة، وأهمية التطوير المهني للاستعداد الوظيفي ‏لمن يتولون دور القيادة في مختلف المهن والقطاعات الحكومية ‏والصناعية والتجارية وقطاع الأعمال.