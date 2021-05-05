«التعليم والمعرفة» تنظم منتدى أبوظبي للمرشدين

أبوظبي (وام)

نظمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي النسخة الأولى من منتدى أبوظبي للمرشدين، بمشاركة مجموعة من خبراء الإرشاد الأكاديمي والمهني لتمكين المشاركين من إمارة أبوظبي من التعرف على أحدث التوجهات والممارسات في القطاع. استقطب المنتدى - الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد - 14 متحدثاً دولياً من مؤسسات تعليمية رائدة، بما في ذلك جامعات أكسفورد وكامبريدج ونيويورك أبوظبي.

وقالت خلود الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إن المنتدى وفر منصة فريدة أتاحت الفرصة لأكثر من 200 خبير من المدارس الخاصة والحكومية في الإمارة للاطلاع على خبرات نخبة من المرشدين من بعض أرقى مؤسسات التعليمية على المستوى العالمي. وأضافت أن المنتدى قدم تجربة قيمة للمرشدين مكّنتهم من تحسين مهاراتهم عبر الاستفادة من التجارب والرؤى المعمّقة التي قدمها الخبراء الدوليون في هذا المجال، وستسهم الخبرات والمعارف التي تمت مشاركتها واكتسابها في تحسين المنظومة التعليمية بأكملها، ما سينعكس بشكلٍ إيجابي ومباشر على الطلبة. وقالت ميشيل تشو-ليو نائب الرئيس لشؤون الأعضاء لدى الجمعية الدولية لاستشارات القبول الجامعي، والتي شاركت في الفعالية الافتراضية من بكين: مثّل منتدى أبوظبي للمرشدين الفرصة المثالية لجمعيتنا، حيث تمكّنا من استعراض خبراتنا والتعرف على أحدث الممارسات في القطاع، وتوسعة شبكة علاقاتنا المهنية، إلى جانب توفيره المنصة المثالية لتعريف نظرائنا بنموذج عملنا.