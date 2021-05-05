«كسر الصيام» في شرطة عجمان

عجمان (الاتحاد)

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «كسر الصيام» التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في مناطق مختلفة. وقال النقيب حامد عبد القادر العطار، مدير فرع الدوريات الداخلية بشرطة عجمان: إن توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في هذا الشهر الفضيل، جاء بهدف تحقيق الاندماج مع المجتمع، وإبراز دور الشرطة المجتمعي، حيث قام أفراد الدوريات بشرطة عجمان، بالتعاون مع فريق من المتطوعين من مصرف أبوظبي الإسلامي بتوزيع الوجبات، مع الالتزام بشروط السلامة الغذائية والإرشادات الصحية، والإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، دعماً للمسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة الإنسانية والدينية.