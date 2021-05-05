بركة النية الصالحة الطريق إلى الجنة

أبوظبي (الاتحاد)

رتب الشرع الحنيف الأجر كاملاً لمن عقد النية الصادقة، وأن سعة فضل الله ولطفه بعباده، ورحمته واسعة بعباده، وأن النية تسبق العمل، وتتقدم عليه، والمسلم يصحب النية الصالحة معه في القول والعمل. والمداوم على العمل الصالح حين يُحال بينه وبين العمل يجري له ما كان يعمل وله الحمد، يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً».

وإن هذا الحديث من الأحاديث التي فيها بشرى للمسلم، حيث يُعطى العبد وهو مريض أو مسافر ما كان يداوم عليه وهو سليم صحيح في الحضر.

وأعمال الصالحين المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر أو أي عذر صحيح، كتبت لهم كلها كاملة الأجر غير منقوصة، وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: «بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الإِقَامَةِ».

والعذر أحياناً يمنع المؤمنين ويحبسهم عن العمل، فيكون فضل الله ولطفه ورحمته سابقاً على عبده، وهو ما شهد به عليه الصلاة والسلام لأهل الأعذار من الأجر والثواب، فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا «أي اقترب» مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً، مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ». فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل، راغبين فيه، لكن عجَزُوا عنه فصاروا بِمنزلة المجاهدين العاملين، فإنَّ قَصْدهم كان صحيحاً، ونيتهم كانت صادقة في العمل، ومنعهم العذر، فكتب لهم ربهم الثواب بحسن قصدهم. قال القسطلاني: فتأمل هؤلاء كيف بلغت بهم نيتهم مبلغ أولئك العاملين بأبدانهم وهم على فرشهم في بيوتهم، فالمسابقة إلى الله -تعالى- وإلى الدرجات العوالي تكون بالنيات والهِمم، لا بمجرد الأعمال.

وقد رتب الشرع الحنيف الأجر كاملاً لمن عقد النية الصادقة، لمن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق، قال تعالى: (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ...)، «سورة النساء: الآية 100». وأن هذا الحديث يشمل كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها، كالدعاء، والتسبيح، والاستغفار، والذكر، والصدقة، وصلة الأرحام، وإصلاح ذات البين، وإعانة الضعفاء، وحضور صلاة الجماعة، وغيرها من الأعمال الصالحة الكثيرة، كاملة الأجر، محفوظة الثواب، قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ».

ومن كان من نيته عمل خير، ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه، وهو راغب به، ولا يمكنه الجمع بين الأمرين، كتب له أجرهما معاً. بحسن نيته وقصده، وكذلك من اجتهد في شبابه وقوته في أنواع النوافل والطاعات ثم أقعده الهرم والشيخوخة عنها كتبت له حسناته وصيامه وقيامه، وسائر أعماله، وإن كان على فراش العجز والشيخوخة والمرض، فإن الشرع الحنيف قد نَزّل العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها إذا صحت نيته، لأن نية المرء أبلغ من عمله.