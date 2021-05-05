الإمارات والبحرين تستعرضان سبل دعم التعاون الفضائي

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء مع المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، سبل تعزيز مجالات التعاون في المجال الفضائي، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوكالة و«الهيئة». كما تابع الوزيران في اللقاء الذي عقد عن بُعد آخر مستجدات المشاريع الفضائية المشتركة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، وإبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: «تولي وكالة الإمارات للفضاء اهتماماً خاصاً بتمكين وتدريب الكوادر الشابة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور والازدهار، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة مع الدول الشقيقة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، ويسعدنا دائماً التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين التي تربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية وثيقة، وذلك تفعيلاً للاتفاقيات التي تربط الوكالة و(الهيئة) والرامية إلى تعزيز نمو القطاع الفضائي في البلدين الشقيقين».

ومن جانبه، أشاد المهندس كمال بن أحمد محمد بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتعاون الكبير والمتنامي في مجالات علوم الفضاء وبخبرة دولة الإمارات في هذا القطاع الآخذ في التنامي وبشكل متسارع.

واستعرض الطرفان عدداً من أوجه التعاون بين الجانبين، وفقاً لمذكرات التفاهم المبرمة سابقاً.