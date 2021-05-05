رئيس الدولة يمنح سفير الأردن وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» سعادة جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

يأتي منح السفير الأردني الوسام تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة ما أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وقد قلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سعادة جمعة عبدالله العبادي الوسام خلال استقباله له في ديوان عام الوزارة بأبوظبي اليوم.

عبدالله بن زايد يقلّد السفير الأردني الوسام

وأعرب سموه عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح وأثنى على دوره في تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب سعادة جمعة عبدالله العبادي عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

وتوجه سعادته بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.