«طوارئ الشارقة» يدعو لأخذ اللقاح في رمضان

الشارقة (وام)

حث الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة أفراد المجتمع على المبادرة لأخذ التطعيم ضد فيروس «كوفيد - 19» في نهار شهر رمضان، لافتين إلى أنه لا يُفسد الصيام حيث أجمعت المجامع الشرعية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على أنه لا يوجد أي مانع شرعي يحول دون أخذ اللقاح خلال فترة الصباح من الشهر الفضيل لأنه لا يؤثر على صحة الصيام.

وأكدت اللجنة أن استمرار تفاعل الجمهور مع حملة التطعيم الوطنية خلال شهر رمضان المبارك يسهم في المحافظة على سلامة المجتمع وتحصين الأفراد وحمايتهم من انتشار الفيروس ودعت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة المواطنين والمقيمين بالشارقة إلى التوجه إلى مراكز التطعيم التي تم تحديد مواقعها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمنتشرة في أرجاء دولة الإمارات لأخذ اللقاح والمساهمة في وقاية المجتمع من الأمراض والأوبئة.