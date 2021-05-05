«صحة أبوظبي» تُطلق «ممرضي الجيل القادم»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، لإطلاق برنامج «ممرضي الجيل القادم» الذي يستهدف العاملين في المهن التمريضية في الإمارة، ويتطلع إلى الارتقاء بكفاءات الكوادر التمريضية، وضمان تقديمهم خدمات رعاية صحية تتسم بأعلى درجات التميز والجودة، وتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، ومن المتوقع أن يستفيد من برنامج «ممرض المستقبل» حوالي 15 ألف ممرض يعملون في القطاع الصحي في الإمارة.

وبموجب البرنامج الجديد الذي سيتم تنفيذه في يونيو المقبل، ستلتحق أول دفعة من الكوادر التمريضية المسجلة والذين يبلغ عددهم 250 ممرضاً بدورات تدريبية مكثفة ضمن 4 مراحل مختلفة، حيث سيحصل الممرض مع كل مرة يجتاز فيها مرحلة جديدة من المراحل الأربع على شارات خاصة تحدد اجتيازه للمرحلة.

وتشمل الشارات ما يلي بالترتيب: الممرض المؤهل، والممرض الكفؤ، والممرض الخبير، والممرض المتميز.

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى زايد العسكري، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، ومجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية ومجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «يُعد التعليم الطبي ركيزة أساسية ضمن استراتيجية دائرة الصحة أبوظبي، ومع إطلاق برنامج ممرض المستقبل تمضي دائرة الصحة بجهودها بالتعاون مع شركائها للارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية في إمارة أبوظبي وفق أحدث الممارسات العالمية».

وأضاف السويدي: «يركز البرنامج على تعزيز مهارات الرعاية السريرية والتمريضية لدى الكوادر التمريضية التي تمثل حوالي 52% من إجمالي المهنيين الصحيين العاملين في القطاع، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهم لإتقان فن التواصل وصقل مهاراتهم في الرعاية التمريضية التنسيقية على جميع المحاور، فضلاً عن توفير بيئة داعمة للتطوير المهني لهذه الفئة التي تلعب دوراً حيوياً في القطاع الصحي في الإمارة».