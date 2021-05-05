«معكم» لمساعدة الطلاب المتضررين من «كورونا»

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلنت إدارة مدرسة النخبة الامريكية الخاصة بأم القيوين، عن إطلاق مبادرة «معكم» لمساعدة الطلاب المتضررين من جائحة «كورونا»، بمنحهم تخفيضا للرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل بنسبة تصل إلى 50%، بهدف تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المواطنة والمقيمة.

وقالت إدارة المدرسة: إن المبادرة تشمل الطلاب الحاليين والجدد، وأبناء العاملين في خط الدفاع الأول.

وأضافت أن عدداً من الطلاب المتميزين انقطعوا عن الدراسة في الفترة الماضية، وبالبحث عن السبب، تبين أن رب الأسر يمر بظروف مادية صعبة نتيجة الأزمة، لافتة إلى أنه تم إعادة الطلاب وإعفاؤهم من الرسوم الدراسية المتأخرة.