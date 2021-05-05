بلدية دبي تغلق مؤسسات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

آمنة الكتبي(دبي)

تعمل بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، وتواصل حملاتها التفتيشية المكثفة، للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة بالإجراءات الوقائية، وتقوم بمخالفة الجهات غير الملتزمة، طبقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة جميع أفراد المجتمع، من زوار المنشأة أو العاملين فيها أو غيرهم.

ونفذ مفتشو البلدية 2351 زيارة رقابية على المؤسسات، وتم توجيه 26 تنبيهاً ومخالفة مؤسستين، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2319 مؤسسة.

وأغلقت بلدية دبي أمس 4 مؤسسات، منها مركز تدليك ومقهى شيشة في منطقة عود ميثاء بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما تم إغلاق مغسلتين في نايف والمرر لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

كما شددت على ضرورة التزام المؤسسات والأنشطة ذات الصلة بالصحة والسلامة مثل المنشآت الفندقية، ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية، والمؤسسات الغذائية، مثل المطاعم والمقاهي وغيرها، ومنافذ بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية، والمؤسسات التعليمية، والصالونات الرجالية والنسائية، ومراكز التدليك والاسترخاء، ومراكز اللياقة البدنية، والمغاسل، والأماكن المخصصة للتدخين، والأماكن الترفيهية، والأسواق التابعة للبلدية.