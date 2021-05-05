50 مليون درهم من جامعة أبوظبي للمنح الدراسية للطلبة

شهدت جائحة كوفيد- 19 إطلاق جامعة أبوظبي لعدد من المبادرات التي سعت من خلالها لتخفيف الأعباء المالية على طلبتها ومراعاة ظروفهم المادية، والتي شملت السماح لمئات الطلبة ممن لم يتمكنوا من استكمال دفع الرسوم الدراسية من متابعة دراستهم دون إسقاط مساقاتهم، بالإضافة إلى طرح خطة سداد ميسرة بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، والتي تمكن الطلبة من سداد رسومهم الدراسية على أقساط لمدة تصل إلى عام واحد دون دفع أي فوائد.

وأعلنت الجامعة عن تخصيص أكثر من 50 مليون درهم لبرامج المنح الدراسية والمساعدات المالية والإعفاءات الخاصة خلال العام الدراسي 2020-2021، والتي تضمنت مساعدات مالية إضافية جديدة للطلبة المتعففين المتضررين من جائحة كوفيد-19، وشملت برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية والإعفاءات الخاصة قرابة 14.000 طالب وطالبة منذ انطلاقة مسيرة الجامعة عام 2003.

كما خصصت جامعة أبوظبي منحة دراسية قدرها 20% لخط الدفاع الأول من مقدمي الرعاية الصحية لهم ولأزواجهم وأولادهم، وذلك تقديراً لجهودهم الرائدة في تحقيق الأمن والسلامة خلال جائحة كوفيد- 19، وتشمل المنحة الدراسية الراغبين في الحصول على شهادات البكالوريوس والدراسات العليا ضمن أكثر من 50 برنامجاً دراسياً في فروع الجامعة في أبوظبي والعين ودبي والظفرة.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تحرص جامعة أبوظبي على إتاحة التعليم ونشر العلم والمعرفة وتشجيع الطلبة على التفوق والتميز في الأداء الأكاديمي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وتداعيات جائحة كوفيد-19. وتوفر الجامعة المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم دراستهم مالياً، حيث تقع على عاتقنا مسؤولية توفير فرص متكافئة للطلبة الراغبين في المضي قدماً بمسيرتهم الأكاديمية وتمكينهم من الإسهام في المجتمع، بصرف النظر على ظروفهم المادية.»