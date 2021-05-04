«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تناقش الجمال في القرآن الكريم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة دينية جديدة تحت عنوان: «قيم الجمال في القرآن الكريم»، التي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وألقى المحاضرة الدكتور عبد الرزاق أورقية أستاذ التعليم العالي في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. واستهلّ د. عبد الرزاق محاضرته بتعريف علم الجمال، بوصفه باباً من أبواب الفلسفة والحكمة، وهو في جوهره رحمةٌ وإحسان، وهو أيضاً علم من العلوم الإنسانية التي اتخذت الإنسان في بحثها. كما أنه الهيئة التي لا تنبو الطباع السليمة من النظر إليها، وأن من أولى وظائف الجمال الترويح عن النفس، شرط ألا يكون مشغلاً عن العبادة.