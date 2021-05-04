أمطار على بعض المناطق وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

محمد البلوشي ووام (أبوظبي، الفجيرة)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية سرعتها 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س أحياناً. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 22:29 والمد الثاني عند 06:59 والجزر الأول عند الساعة 14:39 والجزر الثاني عند الساعة 03:54. وفي بحر عمان خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 18:00 والمد الثاني عند الساعة 06:12 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:32.

وهطلت أمس أمطار غزيرة ومتوسطة في مناطق متفرقة من مدينة العين وضواحيها، وانخفضت درجات الحرارة بشكل مفاجئ بعد هطول الأمطار مباشرة من 39 درجة إلى 25 درجة، واستمر هطول الأمطار نحو 30 دقيقة وبشكل غزير في كل من طريق الساد وسويحان وطريق العين دبي والفوعة ومناطق الطوية والبطين، واليحر والمرخانية والمويجعي وزاخر والصاروج وفلج هزاع، في الوقت الذي وصلت فيه سرعة الرياح إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع هبات بسرعة 145 كليومتراً في الساعة في بعض الأحيان.

وأدت الرياح النشطة في كثير من المناطق، إلى اقتلاع مظلات مواقف سيارات، فيما تسببت الأمطار الغزيرة بالأضرار البسيطة للأشجار بسبب قوة الرياح قبل الأمطار.

وشهدت إمارة الفجيرة وخورفكان ومدن ومناطق الساحل الشرقي للدوله هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على المناطق الشرقية من الدولة. أدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة، إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

وتركّزت الأمطار في مناطق داخل مدينة الفجيرة والقرى الجبلية المجاورة لها على شارع الشيخ خليفة ومسافي والبثنة ومربح وقدفع ومنطقة الطويين. فيما شهدت مدينة خورفكان هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب الجبلية والوديان وتجمع المياه بكميات كبيرة في الأماكن المنخفضة.