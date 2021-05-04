زكي نسيبة يؤكد على إسعاد الطلبة في جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، حرص الجامعة على إسعاد الطلبة من خلال تقديم خدمات متميزة لهم في موقع واحد تُلبّي احتياجاتهم وتنال رضاهم، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في تطبيق معايير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وقال معاليه خلال زيارته مركز إسعاد الطلبة في جامعة الإمارات: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يؤكد أن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات، وهذا ما تسعى إليه جامعة الإمارات لضمان توفير تجربة متميّزة سهلة وسريعة ذات كفاءة لتحقيق سعادة الطلبة بمختلف مستوياتهم وإمكانياتهم في بيئة تعليمية مناسبة تُسهم في تحقيق التحصيل الأكاديمي وتنمية المهارات وبناء الشخصية، وتعزيز مركز الجامعة في تحقيق مؤشر السعادة.

والتقى معاليه خلال زيارته لمركز إسعاد الطلبة في جامعة الإمارات ظهر أمس، مجموعة من موظفي المركز المُختصّين المُدربين على أعلى معايير التميّز وثقافة تقديم الخدمة لتحقيق سعادة الطلبة.