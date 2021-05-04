«خيرية الشارقة»: بناء 23 مسجداً في الدولة

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن إجمالي عدد المساجد التي تم إنشاؤها بدعم من الجمعية داخل الدولة وصل، خلال السنوات العشر الأخيرة، إلى 23 مسجداً بتكلفة 60 مليون درهم، متوجهة بالشكر إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء في إنجاز هذه الأعداد من المساجد على اختلاف مساحاتها وتصاميمها.

جاء ذلك خلال وضع الجمعية أمس الأول حجر الأساس لمسجد «الموردة2» الذي سيتم بناؤه على مساحة 411 متراً مربعاً بتكلفة مليونين و150 ألف درهم، بحضور محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، والمهندس عبدالله الياسي رئيس القسم الهندسي لإدارة بناء ورعاية المساجد في دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ليضاف إلى قائمة المساجد التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية بسائر مناطق إمارة الشارقة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وقال محمد حمدان الزري إن مسجد «الموردة2» من المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه في غضون 10 أشهر متضمناً عدداً من المرافق وهو يتسع لـ230 مصلياً.