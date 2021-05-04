«دبي الخيرية» توزع 300 ألف وجبة جاهزة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت جمعية دبي الخيرية، عن توزيع 220 ألف وجبة غذائية جاهزة منذ بداية رمضان، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع 80 ألف وجبة جاهزة أخرى، خلال الفترة المتبقية من الشهر الفضيل، بتكلفة إجمالية للمشروع تتجاوز 3.5 مليون درهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع حملة 100 مليون وجبة.

وقال أحمد مسمار، أمين سر جمعية دبي الخيرية: «يعد مشروع توزيع الوجبات الجاهزة أحد أهم وأكبر المشاريع الرمضانية التي تنفذها الجمعية هذا العام، وقد حظي المشروع بدعم من المحسنين الذي يتعاملون مع الجمعية، حيث قدموا 500 ألف درهم لدعم المشروع».

وأضاف: «يعد العمال أكثر الفئات المستفيدة من هذا المشروع هذا العام، ويتم توزيع الوجبات عليهم بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، ويأتي الاهتمام بهذه الفئة تقديراً لدورها في عملية البناء والتنمية التي يشاركون فيها لتحقيق تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة». وأشار مسمار، إلى أن الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود أيضاً من أهم المستفيدين من مشروع توزيع الوجبات الجاهزة، موضحاً أنه أثناء توزيع الوجبات الجاهزة، تم مراعاة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي حددتها الجهات الصحية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، وضمان توفير سبل منع انتشار العدوى أو الإصابة بين المستفيدين. وأفاد بأنه يتم الوصول إلى مناطق المستفيدين أنفسهم، حيث يقوم المختصون والمتطوعون بالتوزيع على المستفيدين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة والمعنية.

وأشاد مسمار، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتنظيم حملة 100 مليون وجبة، مؤكداً أهمية الحملة في توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والفئات الأكثر تضرراً بتداعيات وباء كوفيد-19 والشرائح الأقل دخلاً في العديد من دول العالم.