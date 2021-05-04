«زايد الخيرية» تبدأ تنفيذ برنامجها الموسمي «كسوة العيد»

أبوظبي (وام)

بدأت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تنفيذ برنامجها الموسمي «كسوة العيد»، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وهو عبارة عن توزيع قسائم شرائية تغطي ثياب العيد للأطفال الأيتام في الدولة، وأوضح الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، أن البرنامج هذا العام يشمل 1000 طفل يتيم موزعين على قسمين، 500 يتيم في عيد الفطر السعيد، و500 آخرين في عيد الأضحى المبارك.

وأشار الزعابي إلى أن هذا البرنامج يأتي تحقيقاً لأهداف المؤسسة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبناءً على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة بأن يتم توزيع الكسوة على الأيتام الأكثر حاجة من ذوي العائلات محدودة الدخل والمتعففة من أبناء الأرامل، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية والاجتماعية في الدولة.