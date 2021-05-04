حملة التطعيم ضد «كورونا» بدبي تسير وفق مراحلها

دبي (وام)

أكدت هيئة الصحة في دبي أن حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» مستمرة في تحقيق أهدافها وفق الخطة المعتمدة من خلال 32 مركزاً صحياً ما بين مراكز تابعة للهيئة وأخرى تابعة للقطاع الصحي الخاص، حيث تم توزيع تلك المراكز بأسلوب مدروس لتغطية جميع مناطق دبي، تسهيلاً على المستهدفين من التطعيم، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أرقى نوعيات الخدمات التي تصب في تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وقالت الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم «كوفيد-19» في هيئة الصحة بدبي: إن الهيئة ماضية في مواجهة الجائحة والتصدي لها بكل قوة وبكافة السبل الممكنة ضمن الجهود المبذولة في الدولة، وبالتعاون المثمر مع جميع الأطراف المعنية والمختصة، مؤكدة أن تضافر الجهود يعد من الركائز المهمة للأمن الصحي في المجتمع، ولافتة إلى أهمية تعاون كافة أفراد المجتمع بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها بدقة من أجل تجاوز هذه المرحلة.

وذكرت أن خطة التطعيم التي تنفذها «صحة دبي» تسير وفق مراحلها المعتمدة، وتشمل جميع المستهدفين، من مواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون ممن يحملون هوية إماراتية، وحاملي إقامة دبي، وكبار السن «60 سنة فما فوق» من القاطنين في دبي ويحملون إقامة إمارة أخرى.

وأوضحت الدكتورة فريدة الخاجة، أن حملات التطعيم الموسعة التي تقوم بها الهيئة، تؤتي ثمارها ونتائجها المبشرة نحو التعافي السريع، لافتة إلى أنه إضافة إلى وجود 32 مركزاً مخصصاً للتطعيم منتشرة في أنحاء دبي، فقد وفرت الهيئة -بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية- عيادتين متنقلتين لتطعيم العاملين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، كما وفرت خدمة التطعيم المنزلي لكبار السن وأصحاب الهمم وكل من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مراكز التطعيم، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتشمل المراكز الـ32.. 13 مركزاً تابعة لهيئة الصحة بدبي، وهي: بر دبي فايزر- بيونتيك1، ومركز ون سنترال لتطعيم «كوفيد-19» فايزر- بيونتيك2، ومركز البرشاء الصحي فايزر- بيونتيك3، ومركز زعبيل الصحي سينوفارم4، ومركز المنخول الصحي سينوفارم5، ومركز الصفا الصحي فايزر-بيونتيك6، ومركز دبي للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل فايزر- بيونتيك، وقاعة البرشاء لتطعيم «كوفيد-19» ديرة سينوفارم1، ومركز ند الحمر الصحي سينوفارم2، ومركز الطوار الصحي فايزر- بيونتيك3. ومركز المزهر الصحي فايزر- بيونتيك، ومركز اب تاون للياقة الطبية والصحة المهنية فايزر- بيونتيك5، ومركز القرهود للياقة الطبية فايزر- بيونتيك6، ومركز غسيل الكلى - الطوار.

ونوهت الهيئة بأن كلا من مركزي القرهود للياقة الطبية، وغسيل الكلى - الطوار، سيوفران لقاح أسترازينيكا «الجرعة الثانية» حتى تاريخ 10 مايو الجاري، بالإضافة إلى التطعيم المتوفر بلقاح «فايزر- بيونتيك»، في مركز صحة دبي باركس، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، إضافة إلى 17 مركزاً تابعاً للقطاع الصحي الخاص، والتي توفر جميعها لقاح «سينوفارم»، وهي: هيلث هب الفطيم سينوفارم مستشفى القرهود الخاص سينوفارم مستشفى الزهراء دبي سينوفارم المستشفى الأميركي سينوفارم مستشفى أسترسينوفارم، مستشفى البارجيل سينوفارم، المستشفى الكندي التخصصي سينوفارم، مستشفى الإمارات - جميرا سينوفارم، المستشفى الدولي الحديث سينوفارم، مستشفى كينغز كوليدج لندن سينوفارم، مستشفى ميدكير لجراحة العظام والعمود الفقري سينوفارم ، ميديكلينيك دبي سينوفارم، مستشفى إن إم سي رويال سينوفارم، مستشفى برايم سينوفارم، المستشفى السعودي الألمان سينوفارم، مستشفى وعيادة اليانت سينوفارم، مستشفى في اي بي دكتور في مدينة دبي الطبية سينوفارم.

وجددت هيئة الصحة في دبي تأكيدها على ضرورة التسجيل المسبق لحجز موعد التطعيم، وذلك من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA، والتواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم الموحد «800342» لمن هم في سن الستين عاماً فما فوق، إلى جانب التواصل المباشر مع المراكز التابعة للمستشفيات الخاصة المعتمدة للتطعيم.