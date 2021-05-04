«السلامة الغذائية» تنفذ 150.419 زيارة تفتيشية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 150.419 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020، وتتنوع أسباب الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الأغذية التابعين للهيئة بين زيارات روتينية اعتيادية لرصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها، من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، وزيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الذي أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فقد استحوذت المنشآت الغذائية العاملة في مدينة أبوظبي على أكثر من نصف الزيارات التفتيشية خلال العام الماضي، لتصل إلى 82.144 زيارة تفتيشية بنسبة 55% من إجمالي عدد الزيارات، فيما بلغ عدد الزيارات في العين حوالي 52.647 زيارة نسبتها 35%، مقابل 10% في منطقة الظفرة بعدد زيارات بلغ حوالي 15.628 زيارة تفتيشية.

كما تركز الزيارات التفتيشية على متابعة الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية التي أصدرتها الهيئة بشأن الوقاية من (كوفيد-19)، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن اتخاذ 36.037 إجراءً إدارياً بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات الخاصة بمتطلبات السلامة الغذائية، تمثلت في توجيه 31.014 إنذاراً لمنشآت مخالفة يلزمها بتصويب أسباب المخالفات، كما تم توجيه 4.056 تنبيهاً يلفت نظر المنشآت الغذائية إلى بعض الممارسات الخاطئة واجبة التصويب، في حين تم تحرير 967 مخالفة أثناء الزيارة التفتيشية للمنشأة.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جمهور المستهلكين للتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حيث يقوم فريق إسعاد المتعاملين في الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.