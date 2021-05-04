«لا تراكم نقاطك» حملة لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي حملة التوعية «لا تراكم نقاطك»، عبر الشاشات الرقمية لمحطات أدنوك للتوزيع في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطرق، ورفع مستوى الوعي المروري للمجتمع.

وتأتي الحملة تزامناً مع اليوم العالمي للمرور، الذي يصادف 4 مايو من كل عام، تشجيعاً للسائقين للالتزام بالقيادة الآمنة، وتفادي تراكم النقاط المرورية المترتبة على المخالفات على الطرق، وذلك عبر أكثر من 50 محطة لتزويد الوقود «أدنوك» بإمارة أبوظبي، احتفاء بعام الخمسين، وذلك من خلال توزيع بطاقات رقمية للسائقين وشاشات الإعلان الرقمية في المحطات.

ويقوم قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتدريب وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي، من خلال تقديم دورات تدريبية لتخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة إلى جانب برنامج المركبات الثقيلة، ويعكس تنوع اللغات المستهدفة في القسم بنحو 3 لغات أساسية التنوع والشمولية في تقديم الخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.