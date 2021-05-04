نزاع على ملكية أرض بعد الطلاق

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قررت محكمة النقض أبوظبي، بإفراد ملكية أرض في أبوظبي لامرأة مطلقة، وذلك لأنَّ زوجها السابق قد تخلَّف بغير عُذر عن الحضور لحلف اليمين الحاسمة التي حددها الحكم الصادر من هذه المحكمة في جلسات سابقة، وذلك رغم إعلانه على محل إقامته وفي موطنه المختار مما يعني أنه يُعتبر ناكلاً عن أداء اليمين، وينحسم بذلك النزاع القائم بين طرفي النزاع.

وتدور حيثيات القضية في إقامة امرأة مطلقة دعوى قضائية ضد زوجها السابق، مطالبة الحكم بانفرادها بملكية الأرض الكائنة في أبوظبي، موضحة أنها أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما قد سعت لتخصيص قطعة الأرض في أبوظبي، وكان ذلك نظير أتعابها عن تصميم هندسي أجرته، وأنها هي من قامت وبحُسن نية بتقديم خلاصة القيد الخاصة بزوجها السابق آنذاك، حيث تم تخصيص الأرض المذكورة بواقع 50 % لكل منهما، إلا أن زوجها السابق نازعها بعد الطلاق في ملكيتها لنصف هذه القطعة، وطعن بصورية عقد الملكية المُسجَّل على هذا الأساس، وقد تم القضاء له بملكيته لها منفرداً، قبل أن ينكل عن أداء اليمين.

اليمين

أوضحت المحكمة، أنه كان المقرر أنَّ اليمين الحاسمة هي وسيلة إثبات اقتضتها العدالة وأقرَّها القانون لتخوِّل من فاته الدليل المطلوب حق الاحتكام إلى ذمة خصمه، في مُقابل الاحتفاظ للخصم الآخر بالإثبات بذات الطريق، وذلك برد اليمين والاحتكام إلى ذمة من وجهها إليه، وأوضحت أنه كان المقرر ووفقاً للمادتين 60، 64 من قانون الإثبات، أنَّ كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها من دون أنْ يردها على خصمه، وكل من رُدَّت عليه اليمين ونكل عنها خسر دعواه، وكان من المقرر كذلك أنَّه متى صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة في غيبة الخصم الذي وجهت إليه اليمين، وجب على المحكمة إعلانه بالصيغة التي أقرَّتها وبالجلسة المحددة لحلفها، وذلك إذا لم يكن حاضراً بنفسه أو بوكيله المفوض عند النطق بالحكم، ويكفي في ذلك إعلان أي منهما بصيغة اليمين وبالجلسة المحددة لحلفها.