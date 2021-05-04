فارس المزروعي يؤكد على الارتقاء بالعمل

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، على أهم الخطط والمبادرات التطويرية في مركز شرطة الشعبية، ضمن مبادرة في الميدان للوقوف على الخدمات المقدمة للجمهور، والتي تستهدف إنجاز معاملاتهم بدقة وإسعادهم.

وأكد معاليه اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ومساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة العمل التطويري، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مسيرة الأمن والأمان وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

وقام بجولة في مختلف مرافق المركز والتقي بالمراجعين، واستمع لهم حول ملاحظاتهم حول فتح البلاغات الجنائية والقضايا بقسم التحقيق، وأثنى المراجعون على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.