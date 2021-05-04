فيديو.. الإحاطة الإعلامية تعلن تحديث البروتوكول الوطني للسفر

أبوظبي (الاتحاد)- أعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الثلاثاء، تحديث البروتوكول الوطني للسفر.

وقال الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، إن التحيدث «سيضم تسهيلات للمطعمين بما يخص العزل والحجر الصحي، حسب الوجهات المعنية وذلك بما يتناسب مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع».

وأكد الظاهري «تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تحقيق أهدافها، ما يعكس قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة. فقد تم تحقيق نسبة 69.89% من إجمالي الفئة المؤهلة ونقصد بالفئة المؤهلة من تجاوزوا 16 عاماً».

كما تم تحقيق نسبة 77.84% لمن هم فوق 60 عاماً.

وقال إن مجموع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، التي تم تقديمها حتى اليوم، بلغ أكثر من 10 ملايين وسبعمئة ألف جرعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه «مع التحورات المستمرة في فيروس كوفيد-19 التي يواجهها العالم بأسره، ننصح الجميع بالمبادرة لأخذ اللقاح»، مضيفاً «نؤكد على أهمية أخذ اللقاح الذي سيكون مردوده إيجابياً على المجتمع الإماراتي بكسر سلسلة العدوى، والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مواجهة كوفيد-19، مع ضرورة الحرص على مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد أخذ اللقاح، والتقيد بالقوانين والإرشادات».

وقال سيف الظاهري «مع قرب حلول عيد الفطر، نهيب بالجميع ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، واقتصارها على أفراد العائلة الواحدة التي تسكن بنفس المنزل، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد أثناء الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وأضاف أنه يفضل تقديم التهاني للأقارب والأصدقاء عبر قنوات التواصل الإلكترونية، وعدم تبادل الهدايا والأطعمة بين الجيران، والامتناع عن توزيع العيدية على الأطفال أو حتى صرفها من المصارف وتداولها بين الأفراد خلال هذه الفترة، واستخدام البدائل الإلكترونية لذلك.