عروض حصرية لأبطال خط الدفاع الأول

أطلقت عدة جهات حكومية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى مجموعة من الوجهات السياحية والفندقية الرائدة فيها، عروضاً حصرية للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، استجابة لمبادرة مكتب «فخر الوطن» وتقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول المبذولة في سبيل الحفاظ على سلامة الوطن والمجتمع. يشارك في الحملة - التي تستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري - هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ونادي سيدات الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع عدد من شركائها في القطاع. وتتضمن العروض المخصصة لأبطال خط الدفاع الأول تخفيضات تصل نسبتها إلى 40 في المائة على باقات الحجوزات الفندقية والخدمات والمزايا المتوفرة لدى هذه الوجهات الترفيهية.