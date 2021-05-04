محمد بن راشد: دبي ترحب بالوفود استعداداً لإكسبو 2020 أكتوبر القادم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: قال فيها «رحبت دبي اليوم بوفود 173 دولة و24 منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو 2020 في دبي أكتوبر القادم».

وأضاف سموه «دبي مستعدة و190 دولة مستعدة .. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم».