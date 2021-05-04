نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: قال فيها «رحبت دبي اليوم بوفود 173 دولة و24 منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو 2020 في دبي أكتوبر القادم».
وأضاف سموه «دبي مستعدة و190 دولة مستعدة .. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم».
رحبت دبي اليوم بوفود ١٧٣ دولة و٢٤ منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو ٢٠٢٠ في دبي أكتوبر القادم .. دبي مستعدة .. و١٩٠ دولة مستعدة .. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم .. pic.twitter.com/2hjClTKOX2— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 4, 2021