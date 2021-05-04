"تعليم" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

دينا جوني (دبي) – اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، وتنطلق امتحانات مواد الفئة (أ) في الثامن من يونيو المقبل، وتُسلّم المهام والمشاريع لمواد الفئة (ب) خلال الفترة من 30 مايو الجاري حتى الثالث من يونيو المقبل.

وأكدت المؤسسة أن الامتحانات ستكون من مقرر الفصل الدراسي الثالث فقط، وسيتم إجراء الامتحانات إلكترونياً على منصة «Swift Assess»، لافتة إلى ضرورة التزام الطلبة بفتح الكاميرا أثناء تأدية الامتحانات عن بُعد من المنزل، وارتداء الزي المناسب.

وجاء في دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث الذي أصدره قطاع العمليات المدرسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن طلبة الصف الثاني عشر سوف يؤدون امتحاناتهم إلكترونياً من داخل المدارس، فيما سيؤدي طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر امتحاناتهم إلكترونياً عن بعد. وتبلغ المدة الزمنية لامتحان كل مادة للصفوف 90 دقيقة.

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وجاء في الإجراءات التنفيذية للامتحانات، توزيع طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية ومدارس التسامح على مدارس التعليم العام الحكومية، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية بحيث لا تزيد القاعة على 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة مع الشاحن، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار الآلة الحاسبة الخاصة بهم في المواد التي تستدعي استخدام الآلة الحاسبة.

وشددت المؤسسة في تعميمها على أهمية تنبيه الطلبة بضرورة عمل فحص «كوفيد - 19» والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» على أن لا تتعدى صلاحية الفحص سبعة أيام متتالية، إضافة إلى تنبيههم بضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة.

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