بالفيديو.. طائرة إماراتية تحمل كمية كبيرة من اللقاح تصل دمشق

وصلت إلى دمشق اليوم طائرة مساعدات إماراتية رابعة على متنها كميات كبيرة من لقاحات كوفيد-19، سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، لدعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وتستهدف هذه اللقاحات حماية العاملين بالخطوط الامامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.

وعززت دولة الإمارات جهودها لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز أوضاعها الصحية، والوقوف بجانبها لبلوغ مرحلة التعافي من الأزمة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دولياً، وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، وتجسد الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات الأزمات الصحية والإنسانية بصورة عامة، كما تأتي هذه المبادرة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا في عدد من الدول، وتعزيز أوجه الوقاية والحماية للسكان المحليين هناك.

وتساهم هذه اللقاحات في التصدي لجائحة كورونا ومحاصرة الفيروس في ظل انتشار سلالة جديدة من الجائحة في عدد من الدول.