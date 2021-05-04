«منتدى الإعلام الإماراتي» يناقش تجربة مواجهة كورونا

شروق عوض (دبي) تشهد دبي غداً انطلاق فعاليات «منتدى الإعلام الإماراتي» الذي ينظمه نادي دبي للصحافة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مقر النادي في «وان سنترال» – المركز التجاري العالمي، بحضور قيادات الإعلام الإماراتي ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتَّاب ورموز العمل الإعلامي في الدولة، وجمع من الأكاديميين والمعنيين بالقطاع.

ويناقش المنتدى من خلال الجلسات عدداً من الموضوعات المهمة المتصلة بملامح مستقبل قطاع الإعلام في الدولة، وفي مقدمتها استراتيجية الإعلام الإماراتي أثناء الأزمات، والدور المؤثر المطلوب من رواد الإعلام الجديد، كما يضع المنتدى هذا العام تجربة «الإعلام الإماراتي» وتعامله مع الأزمة العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على طاولة النقاش والتحليل، وقلص نادي دبي للصحافة عدد الحضور والمشاركين في المنتدى هذا العام، نظراً للظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع بسبب تداعيات جائحة (كوفيد– 19).

ويفتح منتدى الإعلام الإماراتي هذا العام الباب رحباً أمام مناقشة تلك الموضوعات المذكورة أعلاه، من خلال إتاحة الفرصة للمشاركين في طرح عشرات الأسئلة ومنها: ما مدى إمكانية الدفع بأن يشكل الإعلام الإماراتي جزءاً من التأثير الكبير الذي تتمتع به دولة الإمارات عالمياً، مع نجاحها في منافسة العديد من الدول الكبرى في العديد من المجالات؟ وهل كان وباء (كوفيد-19) سبباً في تسريع وتيرة الابتكار الإعلامي؟ هل تشهد الصحافة الإماراتية أنماطاً جديدة من الأخبار والتواصل مع القراء، من بعد المتغيرات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على قطاع الإعلام؟ هل شكلت أزمة (كوفيد-19) عملية تصحيح للمفاهيم الإعلامية في الدولة؟ وبعد خوض هذه الأزمة، ما هو الدور المطلوب من الإعلام الإماراتي، وما هي المهمة الأولى لأهل المهنة؟ وإلى أي مدى أسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الصحف الإماراتية في تمكينها من مواصلة دورها إبان أزمة (كوفيد-19) وخلال فترات برنامج التعقيم الوطني؟ وهل الصحافة الإماراتية جاهزة للتخلي عن النسخ الورقية والاكتفاء بالصحف الإلكترونية فقط؟