إجراءات صارمة لضبط الرمي العشوائي للنفايات في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

يلزم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» جميع المنشآت التي ترغب بممارسة أنشطة نقل النفايات المختلفة داخل إمارة أبوظبي، القيام بتسجيل مركباتها لدى المركز وتنصيب الأجهزة الخاصة بنظام التتبع الإلكتروني.

وأوضح «تدوير» رداً على أسئلة «الاتحاد»، أنه في حال قيام أي مركبة بمزاولة أنشطة نقل النفايات دون الالتزام بمتطلبات المركز، فإنه يتم تعليق ترخيص المركبة إلى أن يتم تصويب أوضاعها بحسب الاشتراطات المطلوبة، وأكد المركز أن منظومة التتبع الإلكتروني لمركبات نقل النفايات ساعدت في الحد بشكل كبير وملحوظ من ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات. وأدت هذه المنظومة إلى زيادة انضباط سائقي مركبات نقل النفايات بسياسات التخلص الآمن والسليم من النفايات، وذلك نتيجة تفعيل القيمة الرقابية لمنظومة التتبع الإلكتروني لمركبات نقل النفايات من خلال معاقبة المخالفين، بوقف التعامل معهم وتعليق رخصهم إلى حين إزالة آثار التلوث الناتجة عن مخالفات الرمي العشوائي التي تسببوا بها.

ويتابع «تدوير» حركة 4358 مركبة من خلال نظام التتبع الإلكتروني، للتأكد من التزامها بنقل النفايات من موقع منتج النفايات إلى مواقع التخلص منها، المحددة من المركز، وفقاً لنوع النفايات ونوع التصريح الممنوح لكل مركبة.

ويصدر «تدوير» تراخيص مزاولة المهنة في إدارة النفايات بإمارة أبوظبي، وحتى الآن رخص المركز 1333منشأة في مجالات وأنشطة مختلفة تشمل أنشطة جمع ونقل النفايات بكافة أنواعها، إضافة لأنشطة تجارة النفايات والسكراب، وأنشطة معالجة النفايات وإعادة تدويرها، وأنشطة مكافحة آفات الصحة العامة.