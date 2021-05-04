3 أمور للتخلص من الخمول والكسل بعد الإفطار

سامي عبد الرؤوف (دبي) يعاني كثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، من الخمول والكسل بعد الإفطار، ويعود السبب الرئيس في ذلك تناول وجبة دسمة بعد ساعات طويلة من خلو المعدة من الطعام.

لذا يفضل الفطر على عدة تمرات والماء فقط، وتناول وجبة خفيفة بعد أداء صلاة المغرب كسندويتش مع كوب خفيف من الشاي والحليب، وتأجيل وجبة العشاء لما بعد التراويح، بحسب الدكتورة إيناس عثمان استشارية طب العائلة.

وهناك أنواع من الطعام على وجبة الإفطار تجعلك تشعر بالنعاس مثل الحلويات عالية السكر، لأن ذلك يؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم ويطلق الجسم الأنسولين لمقاومة هذا الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم، وزيادة الأنسولين تجعل الدماغ يحفز إنتاج الميلاتونين وهو الذي يؤدي إلى الخمول والشعور بالنعاس.

كما تشير عثمان، إلى أن شرب كمية مناسبة من المياه يحافظ على بقاء الجسم رطباً، ويسمح للجهاز الهضمي لكي يعمل بشكل طبيعي وأكثر سلاسة، موضحة أن حصول الجسم على الراحة وحصة كافية من النوم يجعل الصائم أقل عرضة للشعور بالخمول.

وذكرت أنه عند تناول وجبة كبيرة في الإفطار يحدث اضطراب في عمل الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى ضعف التركيز وصعوبة الهضم، لافتة إلى أنه قد يكون الخمول بسبب نوعية الطعام، لأن الجسم يحتاج إلى بعض الفيتامينات والمعادن لتوفير الطاقة للعظام والعضلات. وإذا لم يوف الجسم بهذه الاحتياجات يبدأ الشعور بالكسل والتعب، لذا من المهم محاولة تناول بعض الخضراوات والحبوب الكاملة التي تفي بالغرض وتوفر الطاقة، وكذلك محاولة مضغ الطعام جيداً لأن اللعاب يحتوي على الإنزيمات الهضمية، ما يجعل وظيفة المعدة أسهل.

