إطلاق حملة «استثمر زكاتك في أطباء الغد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الزكاة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن إطلاق الحملة السنوية المشتركة «استثمر زكاتك اليوم في خط دفاعنا الأول، أطباء الغد» لمساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم.

وقال عبدالله بن عقيده المهيري أمين عام صندوق الزكاة: مشاركة الصندوق مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لإطلاق الحملة المشتركة، تحت شعار «استثمر زكاتك اليوم في خط دفاعنا الأول، أطباء الغد»، يأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم التي عقدت بين الصندوق وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عام 2019، والتي تهدف إلى دعم مسيرة العمل الإنساني والاجتماعي في مجال التعليم من أجل نشر الوعي الزكوي وإحياء فريضة الزكاة، سعياً لتحقيق أكبر قدر من التكافل الاجتماعي في المجتمع.

وأكّد أن الصندوق يسعى إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال التعاون المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات في إطار تطوير المبادرات الاستراتيجية، وتطبيقاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية التي دعت إليه القيادة الرشيدة.

وأضاف: نستهدف من خلال هذه الحملة مساعدة 50 طالباً مواطناً ومقيماً، ممن يستوفون شروط الزكاة حسب اللائحة المعتمدة بصندوق الزكاة طوال مدة دراستهم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بمبلغ تقديري قدره 150 درهماً لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة، مشيراً إلى أن تزامن انطلاق الحملة يأتي في شهر رمضان المبارك لتزايد روح العطاء في هذا الشهر الكريم، وسيعمل صندوق الزكاة قدر الإمكان على التسهيل لكافة المتبرعين على تقديم تبرعاتهم بكل الطرق المسهّلة والميسّرة، وذلك من خلال خدماته المتعددة بدءاً من الطرق التقليدية والذكية، وهي استقبال المزكي واستلام الزكاة منه مباشرة، وتطوراً وانطلاقاً من هذا الأسلوب إلى الوسائل العصرية الحديثة التي آل الصندوق على نفسه لتقديمها كحلول تتناسب مع العصر الحديث.

وقال: إن الصندوق سبّاق في تطوير قنوات التحصيل من 5 قنوات تقليدية في عام 2004، وصولاً إلى 41 قناة ووسيلة ورابطاً حتى الآن، كما أشار إلى أن المتبرع يستطيع أن يقدم التبرعات النقدية والشيكات المصرفية وتسليمها لصندوق الزكاة أو جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، باسم المنحة المشتركة لطلاب العلم الجامعيين «استثمر زكاتك اليوم في أطباء الغد». كما أضاف ابن عقيدة أن صندوق الزكاة يثني على هذه الشراكة الاستراتيجية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ونثمن جهود الدكتور عامر شريف مدير الجامعة على الدعم الإيجابي للطلبة من خلال إيجاد فرص التحصيل الجامعي للطلاب الراغبين من ذوي المستوى العلمي الجيد وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية.

من جانبه، قال الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «في إطار تعاوننا الدائم والمستمر مع صندوق الزكاة، يسعدنا إطلاق الحملة المشتركة «استثمر زكاتك اليوم في خط دفاعنا الأول، أطباء الغد» للعام الثالث على التوالي، وذلك بهدف دعم ومساعدة الطلبة المتفوقين علمياً والراغبين في دراسة الطب»