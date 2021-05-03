مقاصب رأس الخيمة تستقبل الذبائح بالاصطفاف

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة أن مقاصب الإمارة تستقبل الذبائح الواردة من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان وفق نظام الاصطفاف، وذلك لتطبيق الإجراءات الوقائية وبروتوكول التعامل مع الفيروس المستجد «كوفيدـ 19». وأشارت إلى أن مقاصب الإمارة استقبلت خلال شهرين ماضيين ما يقارب 13307 ذبائح من مختلف الحيوانات، ممثلة في الماعز والأبقار والجمال، مؤكدة أن المقاصب تواصل عمليات التعقيم والتطهير في مختلف المرافق المتواجدة لإيجاد بيئة عمل ذات مستوى عال من الخدمة.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»: إن مقاصب رأس الخيمة المتواجدة في مختلف المناطق، وذلك لتقديم الخدمات للجمهور في تنفيذ مهام الفحص والذبح والتقطيع وغيرها المقدمة من قبل الأطباء والفنيين وغيرهم، ستعمل على استقبال الجمهور عن طريق إجراءات تتماشي مع الوضع الراهن في ظل وجود الفيروس المستجد، ولفتت أن هذا النظام متمثل في خدمة الرسائل النصية لاستلام وتسليم الحيوانات بعد توجه الجمهور نحو تسجيل البيانات الخاصة بهم وأرقام الهاتف عند بوابة الدخول إلى المقصب ودفع رسوم الخدمة واستلام التذاكر التي يتم تسجيل بيانات الحيوان مع الفاتورة لتصل بعدها رسالة إلى الهاتف المسجل عن وقت استلام الحيوان بعد إتمام كافة العمليات المطلوبة. وأكدت أن هذه الخدمة ستسهم في تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي والحفاظ على الجميع في ظل ازدياد عمليات الذبح خلال شهر رمضان، خاصة مع قرب حلول العيد المبارك، والتي ستسهل على العاملين في المقاصب مهمة استلام الحيوانات، وإتمام عمليات الفحص والذبح والتسليم وغيرها بأفضل وأجود المستويات.