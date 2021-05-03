اختتام فعاليات ملتقى «برامج الأطفال وتحدي القيم»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس فعاليات ملتقى «برامج الأطفال وتحدي القيم»، الذي نظمته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مدى اليومين الماضيين عن بُعد، ضمن البرنامج الرمضاني للعلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمشاركة وحضور رئيس ومدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين والسفراء والوعاظ والعلماء الضيوف والمختصين في مجال رعاية الطفولة، الذين تحدثوا في محور اليوم الأول الذي تناول «المحتوى الإعلامي الموجه للطفل العربي ومدى توافقه وتأثيره على البناء الاجتماعي والسيكولوجي والفكري والمعرفي له»، وأثروه بالنقاش والحوارات التي من شأنها أن تساهم في الخروج بنتائج وتوصيات يقطف ثمارها الأسر وشريحة الأطفال المستهدفة.

تحدث في الملتقى الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مرحباً بكل المشاركين داعياً الله أن يديم موفور الصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مشيداً بالدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، المثل الأعلى والقدوة الحسنة الداعم الأكبر لكل شؤون الأسرة والطفولة في دولتنا والعالم أجمع سيراً على نهج المؤسس الشيخ زايد بن سلطان «طيب الله ثراه» في تنشئة جيل يتحلى بالقيم الإسلامية السمحة، ويتجمل بالعادات الأصيلة، ومتمنياً لهذا الملتقى أن يستنير برؤيتها ويستلهم من استراتيجيتها في بناء مجتمع متماسك ملتزم بهويته الوطنية.

وتناول تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة، دور برامج الأطفال في تشكيل وعي وقناعات الجيل القادم، مستعرضاً نماذج لكتاب أصحاب تجارب جديرة بالاهتمام.

وفي مداخلته، قال محمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات: إن الانفتاح على العالم أوجد تحديات في متابعة الأطفال والرقابة عليهم، مبيناً أن ذلك يدعونا للمبادرة للقيام بحلول والاتفاق على وضع استراتيجيات وخطط استباقية لوضع برامج المستقبل عن طريق إنتاج مادة إعلامية جديرة باستقطاب الأطفال وإشباع رغباتهم.